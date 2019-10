Polícia espanhola detém suspeito de pertencer ao Estado Islâmico

Na casa do suspeito, nos arredores de Madrid, as autoridades encontraram químicos e um tipo de explosivos que foi usado em vários ataques bombistas na Europa.



Foram também apreendidos coletes à prova de bala e um bloco de notas com instruções de fabrico de explosivos e potenciais alvos.



O suspeito seria responsável em Espanha pela área de propaganda do Estado Islâmico.