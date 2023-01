Polícia espanhola deteve homem suspeito de ter enviado as cartas armadilhadas

Trata-se de um reformado de 74 anos. As cartas armadilhadas, com dispositivos pirotécnicos de fabrico caseiro, foram enviadas às Embaixadas da Ucrânia e dos EUA mas também ao Ministério da Defesa Espanhol, a uma fábrica de armamento em Zaragoza, à base militar de Torrejon e ao próprio presidente do governo, Pedro Sánchez.