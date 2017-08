Polícia espanhola e Europol desmantelaram rede de tráfico de pessoas

RTP 03 Ago, 2017, 16:08 / atualizado em 03 Ago, 2017, 16:10 | Mundo

No total, foram presas 101 pessoas. A polícia espanhola prendeu 14 membros do grupo criminoso de Málaga, mais 42 indivíduos acusados de venderem os seus passaportes espanhóis à organização por um preço que variava entre os 500 e os 3000 euros. Outras 44 pessoas de nacionalidade iraniana foram apanhadas em múltiplos aeroportos na União Europeia com passaportes falsos.



Foi ainda detido pelas autoridades inglesas o líder do grupo organizado, no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando se preparava para apanhar um avião para o Brasil para escapar à justiça.



A Europol, através de um comunicado, disse que a organização em causa cobrava cerca de 25 mil euros para fornecer passaportes espanhóis falsos e algum dinheiro para quando as pessoas chegassem ao seu destino.



De acordo com as forças especiais inglesas, a rede de tráfico estava “estruturada perfeitamente”, onde cada membro tinha a sua função bem definida.



Durante as buscas feitas em Espanha a polícia local apreendeu passaportes verdadeiros, 30 iranianos e 10 espanhóis, computadores, impressoras, mais de 400 passaportes em branco, várias armas de fogo, 1300 euros em dinheiro e um carro de alta cilindrada.



Esta investigação começou há cerca de um ano, quando sete cidadãos iranianos foram apanhados a tentar viajar de Hamburgo, na Alemanha, para o Reino Unido com passaportes falsos de origem espanhola.



Os investigadores concluíram que os bilhetes tinham sido comprados por uma agência de viagens em Málaga. As investigações levaram à descoberta de uma rede de tráfico humano na cidade que transportava 200 pessoas por ano entre o Irão e Inglaterra.



De acordo com a polícia espanhola, depois de desmantelada esta organização, foi possível “reduzir consideravelmente” o tráfico de cidadãos iranianos para a União Europeia e para o Reino Unido.