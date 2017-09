Polícia faz buscas em casa nos subúrbios de Londres

Lusa17 Set, 2017, 15:36 | Mundo

O homem de 21 anos foi detido na noite de sábado, noutro subúrbio de Londres, a poucos quilómetros do aeroporto internacional de Heathrow, ao abrigo da Lei do Terrorismo (Terrorism Act).

Sobre ele recai a suspeita de estar envolvido no rebentamento, à hora de ponta, de um engenho explosivo de fabrico artesanal na estação de metro de Parsons Green, que provocou 29 feridos.

Poucas horas antes, a polícia britânica tinha detido um homem de 18 no porto de Dover, na zona das partidas do `ferry` para França, também ele suspeito de envolvimento no atentado no metro.

As duas detenções indicam, segundo avançam fontes citadas pela imprensa em Londres, que o rebentamento fazia parte de um pano mais alargado, não se tratando de um ato isolado de terrorismo.

O nível de ameaça terrorista na Grã-Bretanha permanece no nível mais alto (`Critical`), o que significa que as autoridades acreditam que outro ataque pode estar iminente.