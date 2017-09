Polícia fecha acesso a metade dos centros de voto previstos para o referendo da Catalunha

RTP30 Set, 2017, 14:55 | Mundo

Segundo o representante do governo espanhol na Catalunha, os Mossos d’Esquadra fecharam já 1.300 dos 2.315 locais onde a Generalitat pretendia abrir mesas de voto.



Entre os locais que foram selados pelas autoridades, Enric Millo explicou que 163 locais permanecem ocupados por ativistas pró-referendo. Estes poderão sair quando quiserem, mas não é permitido que mais ninguém entre no edifício, avança Madrid.



A ocupação dos locais de voto – nomeadamente escolas – foi uma estratégia adotada por grupos de ativistas a favor do referendo para evitar que os locais fossem fechados pelas autoridades policiais.

Evitar uso da violência

Manifestação em Madrid

Em Barcelona, dezenas de edifícios estão ocupados por pais e famílias, alguns dos quais pernoitaram ali mesmo. Durante o dia estão previstas diferentes atividades, nomeadamente jogos e assembleias de vizinhos. Pelas 22h00, prometem fazer muito barulho.O que permanece por definir é o que irá acontecer às primeiras horas de domingo. A polícia catalã tem ordem para fechar todos os centros de votação até às 6h00 – três horas antes do início da votação.As autoridades espanholas anunciaram também que bloquearam o Centro de Telecomunicações dapara evitar o voto eletrónico no referendo de domingo.No dia do referendo, ostêm instruções para evitar o uso da violência. Os agentes devem identificar os presentes, fechar o centro de votação e apreender as urnas, os boletins e os computadores. Devem ainda pedir aos presentes para que saiam.Osdevem deixar claro que não é permitida a realização do referendo. Caso os presentes não saiam, a prioridade deve ser evitar a entrada de mais pessoas, mas permitir que quem queira sair o possa fazer.Na nota divulgada aos agentes, o chefe da polícia catalã indica que os agentes da polícia regional não devem “em caso algum” recorrer ao bastão nos casos de “desobediência passiva”. Os agentes poderão “usar a força” para “fazer o acompanhamento de pessoas até ao exterior” ou “abrir caminho”.No dia 1 de outubro, deve imperar na polícia catalã a “contenção” de modo a contribuir para “a manutenção da paz social e da convivência”. Caso a situação se complique, a polícia catalã deve solicitar o apoio da Polícia Nacional e da Guardia Civil.A instrução da chefia dosabre uma exceção, permitindo o uso do bastão nos casos em que haja violência para com terceiros ou mesmo contra os próprios agentes. No entanto, o bastão só poderá ser usado contra “as pessoas que estão a provocar as agressões e nunca de uma forma generalizada”.Em Madrid, milhares de pessoas protestaram ao início da tarde em defesa da unidade espanhola. A manifestação organizada pela associação conservador Fundação para a Defesa da Nação Espanhola faz-se ouvir na praça Cíbeles. “Catalunha faz parte de Espanha” ou “Sou espanhol, espanhol, espanhol”, são alguns dos gritos ouvidos pela France Presse no local.Na noite de sexta-feira, dezenas de milhares de independentistas estiveram presentes no encerramento da campanha para o referendo que as autoridades espanholas decretaram ser ilegal. A organização fala em mais de 70 mil presentes junto a Montjuic.No discurso de encerramento, o presidente do Governo da Catalunha garantiu que o referendo vai acontecer. “Vencemos os medos e as ameaças. Vencemos as pressões, as mentiras e as intimidações. Vencemos um estado autoritário que não nos queria deixar chegar aqui”, afirmou o líder catalão perante a multidão.“Nestes momentos tão intensos e emocionantes, sentimos que o nosso sonho está quase a ser cumprido”, afirmou. “Temos o direito de ser respeitados”, lançou ainda.Há ainda quem peça que o presidente do governo catalão seja preso. Aanunciou já que, em caso de vitória do sim, pretende declarar a Catalunha independente num prazo de 48 horas.Para impedir o referendo, Espanha mobilizou milhares de agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil para a Catalunha. Esta manhã, eram visíveis movimentações da polícia junto ao Porto de Barcelona, onde estão hospedados.