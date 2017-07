Polícia federal brasileira deteve ex-ministro Geddel Lima por suspeita de obstrução à justiça

A prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público e pela polícia federal com base em elementos recolhidos durante os interrogatórios feitos no âmbito do processo.



Geddel Lima tinha deixado o executivo brasileiro depois de o jornal Folha de São Paulo ter denunciado pressões do ministro sobre o colega com a pasta da Cultura para a viabilização de um empreendimento na Baía.