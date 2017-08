Polícia finlandesa detém suspeito de esfaqueamento em Turku

RTP 18 Ago, 2017, 15:02 / atualizado em 18 Ago, 2017, 17:20 | Mundo

As autoridades finlandesas aconselham a população a manter-se distante do centro da cidade de Turku, no sudoeste da Finlândia | Reuters (arquivo)

O suspeito foi ferido a tiro numa perna pelas forças de autoridade.





O ataque aconteceu na área da praça Puutori-Market.



A polícia revelou que duas pessoas morreram e seis ficaram feridas na sequência do ataque. De acordo com as autoridades até agora há apenas um suspeito envolvido, e é incerto se o ataque tem qualquer relação com terrorismo.



O hospital tinha revelado antes disso que seriam oito as pessoas hospitalizadas na sequência do ataque.



A polícia local pede às pessoas que se mantenham afastadas do centro da cidade.

The police is searching for possible more perpetrators in Turku. People are asked to leave and avoid the center of Turku. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 de agosto de 2017





O Jornalestá a avançar que pelo menos uma pessoa morreu no ataque.