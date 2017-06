Polícia francesa disparou sobre homem na Catedral de Notre Dame

06 Jun, 2017, 15:48 / atualizado em 06 Jun, 2017, 17:46 | Mundo

De acordo com o ministro francês do Interior o indivíduo que atacou a polícia tinha consigo um cartão de estudante da Argélia. As autoridades acreditam que agiu sozinho.



Várias pessoas que estavam dentro da Catedral foram impedidas de sair por causa da operação policial, como revela este vídeo publicado no Facebook.







Durante a operação, as autoridades aconselharam a população a manter-se longe da área. Os serviços anti-terrorismo abriram uma investigação.





🔴 Parvis de #NotreDame Situation maîtrisée, un policier blessé, l'auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital — Préfecture de police (@prefpolice) 6 de junho de 2017

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV — Nancy Soderberg (@nancysoderberg) 6 de junho de 2017

Segundo o, 900 turistas visitavam a Catedral e foram impedidas de sair do local durante uma hora.As autoridades pediram a todas as pessoas para colocarem as mãos no ar, enquanto procuravam por possíveis suspeitos no interior da catedral., Cedric Michel, elemento do sindicado dos polícias, confirmou que o polícia que foi agredido estava destacado para patrulhar a área envolvente à catedral.De salientar que a catedral de Notre-Dame é um dos monumentos mais emblemáticos de Paris, contando todos os anos com a visita de 13 milhões de turistas.França está em estado de emergência desde novembro de 2015, depois dos ataques terroristas reivindicados pelo Estado Islâmico, que fizeram 130 mortos.