Polícia francesa procura três suspeitos de preparação de atentado iminente

RTP 09 Mai, 2017, 11:33 / atualizado em 09 Mai, 2017, 11:44 | Mundo

Em estado de emergência e na semana em que o novo Presidente francês vai tomar posse, a Polícia Nacional francesa, corpo de intervenção e Bric (brigadas de contraterrorismo) montaram uma operação de grande envergadura para responder à informação de uma testemunha, dando conta de que teria avistado um dos suspeitos procurados pelas autoridades.



O alerta foi dado por um funcionário ferroviário da estação de Valenciennes, perto da fronteira com a Bélgica. O funcionário estava convicto de que teria vendido um bilhete de comboio a um homem com fortes semelhanças com o suspeito procurado pela polícia. Estaria a bordo de um TGV rumo à capital francesa, que chegaria a Paris às 23h10 (22h30 em Lisboa).



No passado sábado a polícia fez circular o perfil e fotos de três homens, considerados perigosos e suspeitos de estarem a preparar um ataque iminente em Paris. A informação acabou por ser difundida pela internet.



#GareduNord Fin des vérifications, retour progressif à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) 8 de maio de 2017

Estação evacuada

Paris - Évacuation de la Gare du Nord, gros dispositif sur Place et arrivée à l'instant de la BRI. pic.twitter.com/TMceSIJwIn — Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 May 2017

Dois dos suspeitos têm nacionalidade belga. O outro é afegão. Terão chegado há pouco tempo da Síria. A informação sobre estes suspeitos chegou de um serviço parceiro da Direção Geral de Segurança Interna francesa. Na informação difundida pela polícia lê-se que estes homens "podem chegar a França para aí perpetrar um atentado em nome do Estado Islâmico".O jornal francêsindica que estes três suspeitos tinham sido já referenciados em Paris, Bordéus e Marselha nos últimos dias. Em todos esses casos, foi montada uma operação policial de perseguição aos suspeitos. Todas em vão.Os agentes mostraram fotografias dos suspeitos às pessoas que estavam na Gare du Nord, mas, até agora, os três homens ainda não foram encontrados. Às duas da manhã, hora local, a operação policial era dada como terminada.Uma curta informação no Twittera dar conta do fim das verificações na Gare du Nord, enquanto publicamente, não foram prestadas quaisquer outras informações ou detalhes sobre a operação.A Gare du Nord é terminal de uma rede ferroviária nacional e internacional, bem como dos comboios Eurostar que fazem a ligação com Londres. Esta estação fica localizada no 10.º bairro de Paris.Algumas imagens divulgadas nas redes sociais mostram que se viveram momentos de algum pânico na estação, com a polícia a pedir a quem se encontrava no local que se afastasse.Um consultor de tecnologia britânico, de 39 anos, Dave James Phillips, explicou que estava a sair do último comboio a chegar de Londres quando viu os agentes a espalharem-se pela estação."Um polícia, com a mão na arma, dizia-nos para nos despacharmos enquanto andávamos na plataforma", detalhou.Phillips adiantou que os polícias continuavam a chegar à estação e que os passageiros estão a ser retirados, enquanto carros da polícia e outros veículos descaracterizados "eram conduzidos de forma dramática".Nos últimos dois anos, a França tem sido alvo de uma série de ataques terroristas. Ataques que já provocaram mais de 230 mortos.