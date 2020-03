Polícia grega usa gás lacrimogéneo contra migrantes na fronteira turca

A polícia grega disse que utilizou gás lacrimogéneo para afastar os migrantes da cerca a sul da passagem fronteiriça de Kastanies. Indicou que as autoridades turcas também dispararam gás lacrimogéneo na fronteira grega.

Os confrontos começaram às 02:00 e duraram cera de duas horas.

Cerca de 2.000 migrantes estão acampados na fronteira grego-turca, semanas depois de a Turquia ter declarado abertas as suas fronteiras com a Europa e encorajado os migrantes que vivem no país a tentarem entrar no país vizinho e membro da União Europeia, a Grécia.

Dezenas de milhares de pessoas dirigiram-se para a fronteira, uma das fronteiras externas da UE, apesar de a Grécia insistir que estava fechada.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçava há meses abrir as fronteiras turcas e permitir a passagem de milhões de refugiados para a Europa, a não ser que a UE desse mais apoio para ajudar os refugiados na Turquia.

A UE diz que cumpre o acordo de 2016 com a Turquia, no quadro do qual dá milhares de milhões de euros para Ancara ajudar mais de 3,5 milhões de refugiados da vizinha Síria.

A violência na fronteira ocorreu horas depois de Erdogan ter uma teleconferência com os dirigentes da França, Alemanha e Reino Unido para discutir a crise dos migrantes.

Uma declaração da presidência turca na terça-feira indicou que os quatro líderes também discutiram a questão da guerra na Síria e a ajuda humanitária a dar para a problemática província de Idlib (noroeste da Síria).