Polícia guineense levanta cerco à sede do PAIGC

De acordo com a dirigente, dois comandantes da polícia ordenaram aos agentes que mantinham o cerco desde o passado dia 19 para que abandonassem as imediações do edifício.

Desde aquele dia não era possível ninguém entrar na sede do PAIGC.

Odete Semedo confirmou que o partido deu orientações aos militantes para que desmontassem os equipamentos que se encontravam no salão onde deveria decorrer o 10.° congresso.

A dirigente referiu que o congresso não terá lugar neste momento, mas que "um dia será realizado".

"Não sei dizer quando, mas um dia vamos realizar o nosso congresso e preparar o PAIGC para as próximas eleições", declarou Odete Semedo.

A polícia guineense referiu que impediu a realização do congresso do PAIGC em cumprimento de um mandado judicial na sequência de uma providência cautelar interposta por um militante em desavença com o partido.

O militante, Bolom Conte, considera que foi injustamente impedido de ser selecionado para participar no 10.° congresso como delegado.