Polícia guineense restringe aglomerações públicas com mais de 25 pessoas

Mário Fambé, que coordena a polícia, emitiu o aviso no dia em que está prevista a chegada ao país do líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, que residia em Portugal há mais de um ano.

Os apoiantes de Simões Pereira estão a anunciar nas rádios de Bissau e nas redes sociais que vão recebê-lo no aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

No comunicado, o secretário de Estado da Ordem Pública afirmou que o decreto do Governo, promulgado pelo chefe de Estado, em 24 de fevereiro, impõe, entre outras medidas, que não é permitido aglomerações de mais de 25 pessoas em manifestações ou reuniões.

"As forças de segurança são obrigadas a dispersar as aglomerações de pessoas que não respeitarem as regras previstas no decreto", assinalou Mário Fambé.

Hoje de manhã, há um reforço policial na praça dos Heróis Nacionais, onde se situa, entre outros, o palácio da presidência e a sede do PAIGC.