Polícia holandesa diz ser cedo para considerar como terrorista esfaqueamento em Haia

Citada pela agência Associated Press, Marije Kuiper, disse que a polícia continua a efetuar buscas para deter o autor do esfaqueamento de três pessoas no Groot Markstraat, a principal zona comercial da capital holandesa, numa altura em que as lojas estavam apinhadas de consumidores a tentar aproveitar a `Black Friday`.

Kuiper acrescentou não ter ainda informações sobre as condições em que se encontram as três pessoas que ficaram feridas.

Numa declaração colocada na rede social Twitter, a polícia holandesa anunciou que estava a tentar encontrar o presumível autor do ataque, um homem, entre os 45 e os 50 anos de idade, que tinha vestido equipamento desportivo de cor cinzenta.

O esfaqueamento ocorreu no coração da principal zona comercial de Haia, onde supermercados e lojas de marca coexistem numa área fortemente iluminada pelas decorações de Natal.

A polícia holandesa selou a área e estabeleceu um alargado perímetro para manter os populares à distância.

Não há registo de sinais de pânico entre os transeuntes logo a seguir ao ataque.

Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que provocou a morte de duas pessoas, além do atacante, e três feridos, segundo a polícia londrina.

O atacante esfaqueou várias pessoas com uma arma branca, sendo depois abatido a tiro pela polícia, confirmaram à imprensa fontes oficiais da polícia metropolitana londrina.