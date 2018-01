Polícia indiana detém alegado cérebro dos atentados de Gurajat em 2008

Lusa22 Jan, 2018, 13:32 | Mundo

"Detivemos o terrorista mais procurado da Índia, Abdul Subhan Qureshi, que é também o cofundador do (grupo extremista) Indian Muyahidin", afirmou o subcomissário da polícia da capital indiana, Pramod Kushwaha, em conferência de imprensa em Nova Deli.

Qureshi foi detido na noite de sábado após uma "breve troca de disparos" na área de Ghazipur, nos subúrbios da capital, onde ia encontrar-se com um colaborador, afirmou Kushwaha.

Segundo o subcomissário, Qureshi é o "cérebro" por detrás das 23 explosões que em 2008 mataram 49 pessoas em Gujarat.

A polícia indiana associou no passado Qureshi com as explosões de Gujarat, em julho de 2008, e em Nova Deli, dois meses depois.

Na capital, as cinco explosões em três das zonas comerciais mais concorridas fizeram 24 mortos e 55 feridos.

Segundo as autoridades, o suspeito, que tinha fugido para o Nepal, onde vivia há anos com documentos falsos, estava a tentar "reavivar" os Indian Muyahidin (IM), nova denominação do proscrito Movimento Islâmico de Estudantes da Índia (SIMI).

O IM já reivindicou outros atentados ocorridos na India na última década, mas os especialistas ainda não conhecem com precisão a sua natureza, composição e objetivos.