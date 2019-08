Polícia indica ocorrência de tiroteio perto de centro comercial em El Paso, EUA

"Alerta de tiroteio, afastem-se da galeria de Cielo Vista, a situação ainda está a decorrer", referiu um tweet da polícia emitido pouco após o meio-dia local (18h00 em Lisboa).

De acordo com Olivia Zepeda, chefe de gabinete do Mayor de El Paso, citada pela CNN, morreram várias pessoas.

De acordo com os media locais, os disparos ocorreram num supermercado Walmart. A polícia de El Paso adiantou que há testemunhos de vários atiradores.A CNN adiantou entretanto que o atirador foi detido, não devendo haver mais atiradores.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.