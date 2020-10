Polícia indonésia detém manifestantes em protesto contra leis do trabalho

, noticiou a imprensa local.de acordo com a imprensa local.As manifestações, na sua maioria pacíficas, começaram na terça-feira em todo o arquipélago e deverão prolongar-se até quinta-feira.Vários sindicatos apelaram aos protestos contra um pacote de leis aprovadas na segunda-feira pelo Parlamento indonésio, que reviu cerca de 70 leis e regulamentos, com o objetivo, segundo o governo, de criar empregos e atrair investidores.No entanto,Durante um discurso antes da votação, o ministro da Coordenação para os Assuntos Económicos indonésio, Airlangga Hartarto, defendeu que a reforma era necessária para facilitar o investimento estrangeiro.A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo e a décima sexta maior economia mundial, mas está atrás de outros países do Sudeste Asiático, como o Vietname ou a Tailândia, em termos de investimento estrangeiro.

Este ano, o país espera uma contração do produto interno bruto (PIB) entre 0,6 e 1,7%, em resultado das medidas impostas para combater a pandemia de covid-19, na que é a primeira recessão que a Indonésia sofre desde a crise financeira do Sudeste Asiático em 1997-98.