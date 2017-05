Partilhar o artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester Imprimir o artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester Enviar por email o artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester Aumentar a fonte do artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester Diminuir a fonte do artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester Ouvir o artigo Polícia inglesa prende mulher com ligação ao ataque de Manchester

Tópicos:

Ariana, Islâmico Salman Abedi, Manchester, Unido,