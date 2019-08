Polícia investiga "possível crime de ódio" após tiroteio que fez 20 mortos em El Paso

"Vinte pessoas inocentes perderam hoje (sábado) a vida em El Paso e mais de duas dezenas ficaram feridas", disse em conferência de imprensa o governador do Texas, Greg Abbott, no primeiro balanço oficial após o tiroteio.

Já o chefe da polícia de El Paso, Greg Allen, afirmou, na mesma ocasião, que as autoridades encontraram um manifesto do suspeito que indica que este poderá ser um "crime de ódio".

"Temos um manifesto do indivíduo que indica, até certo ponto, uma possível ligação com um crime de ódio", disse Greg Allen.

"Isto é nojento, intolerável e não é texano. Vamos acusá-lo agressivamente de homicídio capital, mas também de crime de ódio. É o que parece ser, sem ter visto todas as provas", adiantou Greg Abbot, governador do Texas.

Patrick Crusius, um branco de 21 anos e detido pela polícia, foi já identificado como o autor do tiroteio de sábado num supermercado Walmart no sul de El Paso, uma cidade fronteiriça com o México, com cerca de 700 mil habitantes.

Segundo as primeiras investigações, o autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.

Tiroteio "terrível" e "cobarde"

Mesmo antes do primeiro balanço oficial, através de uma mensagem no Twitter, o Presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou de "terrível" o tiroteio, referindo-se a "muitos mortos".

"Terrível tiroteio em El Paso. As informações são muito más, há referência a muitos mortos", referiu na mensagem. "Falei com o governador" do Texas, Greg Abbott, para lhe "transmitir o apoio do governo federal", acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Mais tarde, Donald Trump voltava ao Twitter para classificar o ataque de "cobarde", condenando o "ato de ódio". "Não há razões ou desculpas que possam alguma vez justificar a morte de pessoas inocentes", acrescenta o presidente norte-americano.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....