Polícia investiga "rede" relacionada com atentado de Manchester

Carlos Santos Neves - RTP 24 Mai, 2017, 15:23 / atualizado em 24 Mai, 2017, 16:21 | Mundo

"Acho que é muito claro que é uma rede que estamos a investigar", disse o chefe da polícia de Manchester.



"Há uma investigação extensa a decorrer e operações em curso neste momento na zona de Manchester", acrescentou Ian Hopkins.O nível de alerta terrorista no Reino Unido é agora “crítico”, o que sugere a iminência de outras ações terroristas.





Morreram 22 pessoas no atentado da noite de segunda-feira, entre as quais uma operacional da polícia que na altura estava de folga, confirmaram as autoridades britânicas.



O bombista que se fez explodir no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, na Arena de Manchester, foi identificado como Salman Abedi, um britânico de 22 anos, filho de refugiados líbios que escaparam ao antigo regime de Muammar Kadhafi.



Foram entretanto detidas quatro pessoas, incluindo um irmão de Salman com 23 anos de idade.



De Paris saiu a confirmação, pela voz do ministro francês do Interior, de que Abedi esteve na Síria.



Gérard Collomb referiu-se ao jovem britânico como alguém que “de um só golpe, depois de uma viagem à Líbia e sem dúvida à Síria, se radicalizou e decidiu cometer este atentado”.

“Medida temporária”

O Governo britânico está a reforçar com efetivos militares e da polícia os dispositivos de segurança em locais considerados sensíveis.



São cerca de mil os soldados que começaram a patrulhar as ruas de grandes cidades britânicas. Trata-se, segundo a ministra britânica do Interior, de uma medida “temporária para fazer face a um acontecimento excecional”.



O balanço de vítimas do ataque, já reivindicado pelo Estado Islâmico, pode agravar-se nas próximas horas. Vinte dos 64 feridos hospitalizados - dos quais 12 com menos de 16 anos - permaneciam esta quarta-feira em unidades de cuidados intensivos.