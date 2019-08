Polícia israelita convoca palestiniano de quatro anos para interrogatório

RTP02 Ago, 2019, 11:39 / atualizado em 02 Ago, 2019, 11:43 | Mundo

Muhammad Rabi’ Elayyan, de quatro anos de idade, vive com a família no bairro palestiniano de Issawiya, em Jerusalém Oriental, agora ensanduichado entre a Universidade Hebraica de Jerusalém e o "Muro de Separação", habitualmente apontado como um símbolo do regime de apartheid.





Segundo a família, citada na plataforma digital Middle East Monitor , a criança estava na rua a brincar com os amigos e não lançou quaisquer pedras contra os veículos da polícia.







O aparato de várias dezenas de polícias que se apresentou à porta de casa dos Rabi´ quis levar Muhammad para a esquadra da rua Salah Eddin, perto da Porta de Damasco, da Cidade Velha. O pai fez questão de acompanhar a criança e vários vizinhos logo se puseram a caminho com ambos e com os polícias. Um vídeo da ONG Wadi Hilweh Information Centre mostra a criança, assustada, bem como o pai e os vizinhos a tentarem tranquilizá-la.





Quando chegaram à porta da esquadra, a polícia tinha mudado de intenções sobre o incidente, que já se ia tornando um escândalo público: um oficial proibiu a entrada da criança e, em vez disso, levou o pai para dentro. Aí o intimaram a impedir que o filho voltasse a apedrejar a polícia, sob pena de a guarda da criança lhes ser retirada, ao pai e à mãe.







A organização israelita de direitos humanos B’Tselem denunciou as repetidas intimidações contra a população do bairro de Issawyia como "parte inseparável da política israelita em Jerusalém oriental, implementada com o objectivo de garantir uma maioria demográfica de judeus na cidade. Este objectivo é promovido em parte atribuindo recursos e esforços a tornar insuportável para os palestinianos a vida na cidade, para que eles pareçam sair de livre vontade".