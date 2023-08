Polícia israelita mata palestiniano que feriu quatro pessoas na Cisjordânia

O tiroteio no exterior de um centro comercial no colonato judeu de Maale Adumim, na Cisjordânia ocupada, foi o mais recente no período mais violento em quase duas décadas no conflito israelo-palestiniano no território.

O agressor palestiniano, disfarçado de segurança, foi abatido por um agente da polícia israelita que estava de folga e que acorreu ao local ao ouvir tiros, noticiou a agência norte-americana AP.

Segundo a polícia israelita, o palestiniano feriu quatro civis, cujo estado de saúde foi descrito como ligeiro a moderado.

Os combates na Cisjordânia intensificaram-se no início de 2022, quando Israel lançou incursões quase sempre noturnas nas zonas palestinianas, em resposta a uma série de ataques contra israelitas.

A violência aumentou este ano, com mais de 150 palestinianos mortos por fogo israelita desde janeiro na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, de acordo com uma contagem da AP.

Israel afirma que a maioria dos mortos são militantes, mas também foram mortos jovens que atiram pedras e protestam contra as incursões, bem como outros não envolvidos nos confrontos.

Durante este período, 26 pessoas foram mortas em ataques palestinianos contra israelitas.

Israel conquistou a Cisjordânia na guerra do Médio Oriente de 1967, juntamente com a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental.