Polícia israelita "planta" arma em casa de palestiniano para documentário televisivo

RTP06 Ago, 2019, 17:27 | Mundo

“Pedimos desculpa por qualquer dano causado à família palestiniana como resultado da transmissão”, lê-se num comunicado oficial da polícia israelita.



O que seria apenas uma encenação para um documentário televisivo acabou por assustar os cidadãos do bairro de Issawiya, em Jerusalém.



A polícia local decidiu colaborar na gravação do último episódio da série “Distrito de Jerusalém” e simular a detenção de uma pessoa por esta ter, em sua posse, uma arma de fogo – mais concretamente uma espingarda.



Durante esse episódio, os polícias revistam a casa de Samer Sleiman, um civil palestiniano, pelas 3h30 locais (1h30 em Lisboa), e durante a operação encontram uma arma na cave.







A espingarda tinha sido previamente plantada pelas mesmas autoridades, mas sem conhecimento do público.





כמעט 20 שנה עיתונאי. זה כנראה הסיפור הדפוק ביותר שטיפלתי בו. זה דפוק בכל כך הרבה רמות שאני לא יודע איפה להתחיל. https://t.co/qrUhDe7LAa — nir hasson (@nirhasson) 6 de agosto de 2019

Para continuar a dar credibilidade à encenação, a polícia israelita emitiu um comunicado a garantir que o incidente já estaria a ser investigado.“As conclusões vão ser retiradas conforme necessário”, lê-se ainda nesse comunicado.No entanto, o caso tomou proporções impensáveis assim que os órgãos de comunicação social tiveram conhecimento do sucedido. Momentos mais tarde, a polícia viu-se obrigada a pedir desculpa pelo transtorno causado.Samer Sleiman veio mais tarde admitir que depois de o episódio ter sido transmitido, vive com medo por estar possivelmente associado a atividades criminosas.O advogado da família, Itay Mack, revelou ainda que “num instante, eles tornaram-se aos olhos do público, criminosos e traficantes de armas ilegais”.“Além disso, como não foi levantado nenhum processo legal contra eles, começaram a circular alegações de que estão a cooperar com a polícia”, acrescentou.O documentário de nove episódios, "Distrito de Jerusalém", pretende demonstrar um “olhar raro sobre as atividades dos agentes de inteligência, detetives e da Polícia de Fronteira no distrito de Jerusalém, que lutam contra o crime e fazem o melhor para manter a ordem nesta cidade instável”.