Polícia italiana desmantelou grupo neonazi com ramificações em Portugal

Os membros do grupo estariam ainda a planear um ataque com explosivos caseiros contra um local não identificado da NATO.



A polícia italiana afirmou que a operação contava com a ajuda de extremistas nacionalistas de Portugal.



O grupo estava a ser vigiado desde 2019 e todos os membros ficam com termo de identidade e residência até ao final da investigação.