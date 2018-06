Polícia Marítima em missão na Grécia resgata 33 migrantes

Lusa09 Jun, 2018, 15:09 | Mundo

"O grupo de 33 migrantes, com 15 homens, 11 mulheres, das quais duas grávidas, e sete crianças, em estado de hipotermia, foi detetado em terra quando a equipa da Viatura de Vigilância Costeira, se deslocava para o local de vigilância em Eftalou", refere Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado publicado na sua página da internet.

Os elementos da Polícia Marítima, integrados na missão `POSEIDON`, contactaram as autoridades gregas e entregaram os migrantes à guarda costeira grega, que tomou conta da ocorrência.

Na sequência de buscas realizadas em terra foi encontrado um bote junto às termas da localidade de Eftalou.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação `POSEIDON`, sob égide da agência europeia `FRONTEX` e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.