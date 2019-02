Polícia Marítima portuguesa resgatou 27 pessoas ao largo da ilha grega de Lesbos

Os migrantes tinham partido do Afeganistão e desembarcaram todos em segurança na Grécia.



A missão portuguesa integra uma operação que, desde maio do ano passado, já resgatou mais de 1.700 pessoas.



O relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revela que, no ano passado, morreram ou desapareceram no Mar Mediterrâneo mais de 2.200 pessoas.