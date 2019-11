Polícia Marítima portuguesa resgatou mais 29 crianças ao largo da Grécia

No grupo havia também duas mulheres grávidas. Quando a polícia marítima chegou perto do bote, já estava no local uma embarcação da Guarda Costeira grega.



Os migrantes resgatados foram transportados para terra pela embarcação portuguesa e entregues às autoridades gregas. Desde 2014, a Polícia Marítima já salvou mais de 6700 vidas.