A Polícia Marítima resgatou ontem 50 migrantes, incluindo 12 crianças, que seguiam em três embarcações no Mediterrâneo.

O resgate ocorreu ao largo da ilha italiana de Pantelleria.



A polícia marítima que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da colaboração com a agência europeia FRONTEX já resgatou, desde junho, 233 pessoas.