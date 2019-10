Polícia Marítima resgata 58 migrantes ao largo da Grécia

Lusa04 Out, 2019, 20:22 | Mundo

De acordo com a informação disponibilizada no site da AMN, na madrugada de quinta-feira, a equipa da Viatura de Vigilância Costeira da PM detetou um eco junto da linha de fronteira e passou as coordenadas à tripulação da embarcação "Arade", que localizou um bote com 58 migrantes, entre os quais 22 crianças (três bebés), 14 mulheres e 22 homens.

Os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

Desde 2014, quando iniciou a participação na missão "Posêidon", na Grécia, a Polícia Marítima já resgatou 6.291 migrantes.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação "Posêidon", sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.