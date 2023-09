Polícia Marítima resgata 6 pessoas ao largo da ilha italiana de Pantelleria

A Polícia Marítima, que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da Operação `Themis` da agência europeia FRONTEX, recebeu hoje de manhã um alerta para a existência de uma embarcação com migrantes a bordo, explicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

"À chegada ao local, intercetaram uma embarcação com um total de seis pessoas a bordo, quatro homens e duas mulheres. Face às condições meteorológicas e oceanográficas que se faziam sentir, assim como o facto de os migrantes não envergarem coletes de salvação, a Polícia Marítima procedeu ao seu resgate e transporte, por questões de segurança, para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas", explicou a AMN.

Desde junho de 2023, a Polícia Marítima já resgatou mais de 400 migrantes, acrescentou a mesma fonte.

A Polícia Marítima está desde junho integrada na Operação "THEMIS", que tem como objetivo "controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço".

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões, detalhou ainda a AMN na nota de imprensa.