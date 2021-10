Polícia moçambicana abateu líder dissidente da Renamo

Mariano Nhongo foi abatido por volta das 7 horas da manhã, numa mata do distrito de Cheringoma, província de Sofala, centro do país, durante uma troca de tiros com uma patrulha da polícia.



Segundo Bernardino Rafael, foram recuperadas três armas do tipo metralhadora AK47, 96 balas e uma pistola.



Recorde-se que este grupo de antigos guerrilheiros tem contestado a liderança no maior partido da oposição em Moçambique e os termos do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração, decorrentes do acordo de paz de agosto de 2019, tendo protagonizado desde então ataques armados no centro do país, dos quais resultaram pelo menos 30 mortes