Polícia moçambicana cria equipa para investigar descoberta de sete corpos

Lusa23 Out, 2018, 18:45 | Mundo

"Hoje foi constituída uma equipa conjunta da PRM, Serviço Nacional de Investigação Criminal e medicina legal, que se juntou às autoridades locais para se iniciar o processo de investigação", anunciou Inácio Dina, porta-voz da polícia, em conferência de imprensa, realizada hoje em Maputo.

O porta-voz considerou prematuro avançar alguma hipótese sobre o que terá acontecido às sete pessoas (cinco homens e duas mulheres), sublinhando que só a equipa enviada pode vir a dar esclarecimentos.

Os residentes do povoado de Chinga, distrito de Murrupula relataram ao jornal O País ter ouvido uma viatura a circular durante a noite de quinta-feira até junto ao local onde foi feita, posteriormente, a descoberta.

Segundo a população, os corpos foram abandonados no terreno sem sinais de violência, e ninguém os reconheceu, presumindo-se que eram residentes de outros locais.

Ainda de acordo com o relato registado no povoado, as autoridades foram chamadas ao local e os corpos foram enterrados numa vala comum, no sábado.