Polícia moçambicana detém delegado por desvio de produtos destinados a vítimas do ciclone Freddy

A polícia moçambicana deteve o delegado do INGD - Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres em Niassa, no norte de Moçambique, suspeito de desviar diversos produtos destinados às vítimas do ciclone Freddy, foi hoje anunciado.