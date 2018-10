Polícia norte-americana interceta mais dois pacotes suspeitos

Com o FBI empenhado na identificação do responsável ou responsáveis pelo envio em série de pacotes armadilhados, que perdura desde o início da semana, as forças policiais norte-americanas voltaram a ser chamadas a atuar, esta sexta-feira, para processar outros dois pacotes suspeitos.

Os pacotes têm sido remetidos a figuras conotadas com o Partido Democrático ou vozes críticas de Donald Trump. Ninguém reivindicou ainda estas ações.

O 12.º foi enviado, uma vez mais, para instalações da CNN, reportou a própria estação televisiva; estava endereçado a James Clapper, antigo diretor dos serviços de informações dos Estados Unidos.

Para o centro de distribuição de correio de Opa-Locka foram destacados investigadores federais e pelo menos uma unidade local especializada em explosivos e equipas cinotécnicas.

As autoridades estão a encarar estas expedições de correio armadilhado – nenhuma das bombas explodiu, até ao momento – como atos de terrorismo. A secretária norte-americana de Segurança Interna, veio sublinhar a convicção de que o Estado da Florida será o ponto de partida de parte dos pacotes.

“Estou confiante de que esta pessoa ou pessoas serão levadas à justiça”, afirmava Kirstjen Nielsen na quinta-feira, em entrevista à Fox News.

Entre os presumíveis alvos dos engenhos explosivos estão nomes como o do milionário George Soros, do ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e do ex-vice-presidente Joe Biden e a antiga secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton.

Explosivos “vivos”

Fonte das autoridades policiais federais, citada pela agência Reuters, adiantou que os engenhos aparentam ter sido montados com base em instruções disponíveis na internet. Ainda assim, os investigadores encaram estes explosivos como “vivos”, expressão empregue pelo comissário da polícia de Nova Iorque James O’Neill.

“É possível que mais pacotes tenham sido ou venham a ser enviados”, admitiu por sua vez, em conferência de imprensa, o vice-diretor do FBI William Sweeney.

Os “dispositivos potencialmente destrutivos”, revelou ainda o FBI, foram envolvidos em plástico protetor, com bolsas de ar.

Na quarta-feira, Donald Trump apelava à “união” contra eventuais atos de violência com motivações políticas. Vinte e quatro horas depois, o Presidente norte-americano voltaria a responsabilizar órgãos de comunicação social pela tensão.

Já esta sexta-feira o sucessor de Obama regressou ao Twitter para apontar baterias à CNN.

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!”