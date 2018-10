Polícia norte-americana procura pacote dirigido a Biden

Foto: Epa-Michael Reynolds

A notícia está a ser avançada pela agência Reuters que cita um agente federal.



Joe Biden foi o número 2 de Barack Obama à frente dos Estados Unidos.



O antigo presidente norte-americano foi um dos alvos de pelo menos cinco pacotes suspeitos enviados desde o início da semana a várias personalidades democratas, entre as quais Hillary Clinton, e o investidor George Soros.



Também as instalações da televisão CNN em Nova Iorque receberam um destes pacotes. O edifício do canal chegou mesmo a ser evacuado.



O presidente dos Estados Unidos já veio a público apelar ao fim das hostilidades por parte dos meios de comunicação.



Donald Trump falava num comício do partido republicano e na última noite no Wisconsin no qual voltou a condenar os ataques dos últimos dias.



É a segunda vez que Donald Trump fala sobre este caso. Horas antes o presidente norte-americano tinha dito que não tolera atos de violência na política e que é preciso união.



Donald Trump fez saber ainda que o assunto está a ser investigado.





Entretanto os serviços secretos norte-americanos estão a investigar o que consideram atentados terroristas.As autoridades desconfiam que todos os atentados estão relacionados.Apesar do aparato, nenhum dos engenhos explodiu e não há registo de feridos.