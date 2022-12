Polícia pede a exército para manter segurança após legislativas nas Fiji

A polícia, com comandantes leais a Bainimarama, citou tensões raciais, informações e "agitação civil planeada" como razões para chamar o exército, de acordo com um comunicado.

O comissário da polícia Sitiveni Qiliho indicou que a "decisão consensual" foi tomada depois de uma reunião em que participou com Bainimarama e comandantes do exército.

A oposição nas ilhas Fiji chegou na terça-feira a um acordo para formar um governo de coligação, de acordo com políticos do Partido Social Democrata, afastando o primeiro-ministro Frank Bainimarama do poder, pela primeira vez em 16 anos.

A pequena formação partidária Sodelpa (Partido Social Democrata) comunicou que aprovou, por 16 votos a favor e 14 contra, a formação de uma coligação liderada por Sitiveni Rabuka, antigo chefe do executivo e duas vezes envolvido em tentativas de golpe de Estado.

O partido de Frank Bainimarama, que chegou ao poder num golpe de Estado em 2006, contestou a derrota e anunciou que vai lutar para manter o candidato no poder.

O governo saiu do silêncio pela primeira vez desde 14 de dezembro, e considerou ilegítimo o acordo que permitiu a vitória dos partidos da oposição.