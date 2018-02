Polícia peruana apreende 354 quilos de cocaína que tinha Antuérpia como destino

Lusa13 Fev, 2018, 07:46 | Mundo

Durante a operação, realizada neste domingo nos distritos de Lima de Ancón e Puente Piedra, os agentes da Polícia Nacional do Peru (PNP) prenderam ainda um homem, que terá transportado a droga até a um armazém em Callao, a cidade portuária próxima de Lima.

De acordo com a polícia, a droga pertencia a um "bando de narcotraficantes" liderados por um homem de origem colombiana, identificado pelo cognome "Vaquero".

Esta organização, garante a polícia de Lima, está envolvida no transporte para a capital peruana da cocaína que é produzida no vale dos rios Apurímac, Ene e Mantaro, a maior área de cultivo de coca no Peru, localizada no sul do país.

O Peru é atualmente considerado o segundo maior produtor mundial de cocaína, atrás da Colômbia, com 43.900 hectares de culturas de folhas de coca, capazes de produzir aproximadamente 400 toneladas de cocaína por ano, de acordo com estimativas oficiais.