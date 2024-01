Polícia prende autor de incêndio que matou 76 pessoas em Joanesburgo

O porta-voz policial Dimakatso Nevhuhulwi salientou que o homem, de 29 anos, foi preso hoje, depois de confessar a autoria do crime a uma comissão governamental que investiga a tragédia ocorrida no prédio Usindiso, em Marshalltown, centro de Joanesburgo, a capital económica do país.

"O homem de 29 anos foi preso depois de confessar na Comissão de Inquérito o seu envolvimento na origem do trágico incêndio", declarou à imprensa local sul-africana.

Segundo a polícia, o homem deverá comparecer em breve perante um tribunal de Joanesburgo, sendo acusado de "incêndio criminoso, 76 acusações de homicídio e 120 acusações de tentativa de homicídio", salientou.

No inquérito, o homem declarou que o incêndio se propagou quando ateou fogo sobre o corpo da vítima de um crime que tentou esconder, após estrangular um homem até à morte, deitando-lhe depois gasolina sobre o corpo e um fósforo.

A comissão de inquérito foi criada para investigar as circunstâncias do incêndio em 31 de agosto de 2023 e a prevalência de edifícios abandonados e sequestrados no centro da cidade sul-africana de Joanesburgo.

Pelo menos 76 pessoas morreram em consequência do incêndio que deflagrou num edifício de cinco andares denominado "Sintechos Usindiso Shelter", propriedade da autarquia e que esteve arrendado a uma Organização Não-Governamental (ONG) antes de ser alegadamente sequestrado, segundo as autoridades municipais.

Em setembro, o Papa Francisco expressou, na audiência aos fiéis na Praça São Pedro, a sua "profunda dor" pelas vítimas do incêndio ocorrido na cidade sul-africana.