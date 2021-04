Polícia russa deteve 1.784 apoiantes durante manifestações

Na quarta-feira, milhares de manifestantes apelaram à libertação de Navalny, que se encontra em greve de fome há mais de três semanas.

O estado de saúde de Navalny é considerado grave, em virtude da greve de fome, e preocupa os apoiantes do oposicionista.

De acordo com os dados divulgados hoje pela organização OVD-Info, cerca de 850 pessoas foram detidas em São Petersburgo, a segunda cidade da Rússia, onde se registaram atos de violência policial contra os manifestantes.

Segundo a mesma fonte, 84 manifestantes passaram a noite nos calabouços da polícia de São Petersburgo.

Em Moscovo, as concentrações de apoio a Navalny localizaram-se perto do Kremlin e junto do edifício dos serviços de segurança e informações (FSB), não se tendo registado incidentes.

Mesmo assim, de acordo com a OVD-Info, 30 pessoas foram detidas nos dois locais.

Verificaram-se detenções em 95 cidades da Rússia, principalmente em Oufa (119 detidos), Kazan (68) e Barnaoul (58).

Os apoiantes do oposicionista apelaram aos protestos em mais de uma centena de cidades, quarta-feira, dia marcado pelo discurso anual de Vladimir Putin.

Diversos ativistas foram detidos antes do início dos protestos e outros enquanto decorriam os desfiles, tendo ainda sido relatadas buscas em locais com ligação à organização do opositor.

O anterior movimento de contestação, após a detenção de Navalny em janeiro, originou mais de 11.000 detenções e pelo menos sete pesadas penas de prisão por acusações de "violências" contra a polícia.

Alexei Navalny, o principal oponente do Presidente russo, Vladimir Putin, foi preso em janeiro ao voltar da Alemanha, onde passou cinco meses a recuperar de um envenenamento com um agente neurotóxico que foi atribuído ao Kremlin, acusações que as autoridades russas rejeitaram.