Polícia sérvia proíbe marcha EuroPride 2022 em Belgrado

Os organizadores da iniciativa, European Pride Organizers Associations (EPOA), disseram que o desfile foi proibido por "razões de segurança", perante "ameaças de contraprotestos", e condenaram o cancelamento do evento, classificando-o como "um fracasso total da liderança política da Sérvia".

"Estamos a trabalhar com a equipa da BelgradePride em soluções alternativas", lê-se no comunicado, que anuncia que serão utilizados todos os mecanismos jurídicos para refutar a decisão, que ainda não foi anunciada pelo Ministério do Interior sérvio.

A presidente da EPOA, Kristine Garina, recordou que proibições anteriores de marchas de orgulho em Belgrado foram declaradas anticonstitucionais pela Justiça.

"Não tenho dúvidas de que o tribunal voltará a adotar a mesma posição desta vez", disse a responsável.

Segundo Kristine Garina, a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, participará hoje numa conferência sobre os direitos humanos que decorre no âmbito do programa do EuroPride 2022, e lá lhe serão pedidas explicações sobre "por que não cumpriu na totalidade a promessa de apoio que fez em 2019, quando Belgrado apresentou a sua candidatura" para organizar o EuroPride 2022.

"Esta proibição mostra um fracasso total da liderança política e o fracasso da Sérvia em proteger as liberdades mais elementares dos seus cidadãos. Nenhum país que se preze cede a rufias", disse Garina.

A presidente da EPOA assegurou que, apesar da proibição, milhares de pessoas LGBTI+ (lésbicas, `gays`, bissexuais, transexuais, intersexuais e outras) e os seus amigos se reunirão em Belgrado no sábado e pediu a todos que se juntem para apoiar a "igualdade da comunidade LGBTI+ e os direitos humanos".

A semana do EuroPride 2022 começou na segunda-feira em Belgrado, com o hasteamento da bandeira arco-íris em frente à sede do Governo sérvio.

O festival do Orgulho Europeu incluirá até ao próximo domingo mais de 130 concertos, conferências sobre os direitos humanos, exposições e outros eventos sobre a comunidade LGBTI+ em diferentes espaços da capital sérvia.