Polícia sul-africana apreende 200 quilos de cocaína na fronteira com Moçambique

A droga, avaliada em 29,3 milhões de rands (1,6 milhões de euros), foi intercetada na manhã de sábado no posto de Lebombo, no lado sul-africano da principal fronteira entre os dois países, salientou em comunicado o porta-voz Selvy Mohlala.

"O motorista do camião com matrícula de Gauteng, que atravessou a fronteira para a África do Sul a partir de Moçambique declarou a sua mercadoria como sendo perucas", explicou.

De acordo com o porta-voz da polícia sul-africana, o motorista do veículo pesado conseguiu "fugir" durante a inspeção dos funcionários alfandegários sob "pretexto de que iria contactar o proprietário do camião".

"Ele supostamente desapareceu sem deixar rasto antes de as autoridades descobrirem os 200 quilos de cocaína escondidos no camião", adiantou.

Mohlala referiu que a polícia apreendeu o veículo e a mercadoria para investigação, acrescentando que as buscas policiais para localizar o motorista e o proprietário do camião prosseguem, não tendo sido efetuada qualquer detenção até ao momento.

De acordo com as imagens divulgadas pela polícia sul-africana, a que a Lusa teve acesso, a empresa proprietária do camião está sediada em Germiston, sudeste de Joanesburgo.

Contactado pela Lusa, Selvy Mohlala sublinhou que "é a maior quantidade de cocaína apreendida nos últimos três a seis meses" naquela fronteira entre a África do Sul e Moçambique.