Polícia tailandesa já controla centro comercial onde se escondeu atirador

Dezenas de clientes aterrorizados foram retirados do popular centro comercial e, segundo o ministro da Saúde, Anutin Charnvirakul, não existem mais corpos no interior do edifício.

Charnvirakul disse que pelo menos 20 pessoas foram mortas e 31 foram feridas pelo atirador, que a polícia descreveu como um soldado zangado devido a uma disputa de terras. O anterior balanço, do Ministério da Defesa, dava conta de 20 mortos e 14 feridos.

O ministro da Saúde não indicou se foi encontrado o atirador.

O suspeito foi identificado como Jakrapanth Thomma e o tiroteio ocorreu inicialmente numa base militar nas imediações da cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste da Tailândia, e depois num centro comercial na cidade.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, um polícia da cidade contactado telefonicamente disse que o soldado matou inicialmente outro soldado e uma mulher e feriu uma terceira pessoa, aparentemente devido a uma disputa de terras.

Polícias da cidade, que não quiseram ser identificados, disseram que o suspeito levou uma arma da sua base e conduziu em direção ao centro comercial, disparando pelo caminho, referiu a AP.

Vários media tailandeses indicaram que o atirador utilizou um veículo militar.