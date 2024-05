Polícia timorense avalia situação de segurança em Díli após noite de distúrbios

Em comunicado divulgado à imprensa, na página oficial na rede Facebook, a PNTL refere que nos últimos dias ocorreram confrontos entre grupos em Díli, que geraram tumultos e que a reunião teve como objetivo "avaliar a situação" e "planear medidas de prevenção".

A PNTL deteve quarta-feira à noite 14 jovens, entre os quais três menores, depois de confrontos ocorridos entre grupos de dois bairros de Díli, no suco de Kampung Alor.

"Continuamos a avisar as autoridades municipais que devem coordenar de forma eficaz com as autoridades de segurança e decidir se desejam ou não realizar medidas de segurança para garantir que quando o Papa visitar Timor-Leste possa circular e promover o nome de Timor-Leste", referiu o segundo-comandante geral da PNTL, comissário Pedro Belo.

Em relação à visita do Papa Francisco, prevista para setembro, o comissário Pedro Belo disse que já foi preparado um plano de segurança.

O Vaticano anunciou em abril que o Papa Francisco realiza uma visita a Timor-Leste a 09,10 e 11 de setembro.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.