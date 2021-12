Polícia timorense detém 16 membros do grupo Arte Moris

Os jovens, 13 rapazes e três raparigas, foram detidos por elementos dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) e estão agora retidos para identificação "durante 12 horas" na esquadra distrital da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) em Caicoli, em Dili.No local o comandante do SIC, inspetor Mariano Soares, escusou-se a avançar à Lusa qualquer pormenor sobre o caso, por a investigação ainda estar a decorrer.Fonte policial adiantou à Lusa que os jovens vão ficar retidos "para identificação durante 12 horas" e se "houver indícios suficientes" a retenção poderá passar a detenção "até 72 horas" antes da apresentação ao juiz.O responsável da Arte Moris, Iliwatu Danadere, disse à Lusa que os jovens foram detidos por estarem no interior no complexo de onde o grupo artístico foi despejado, ao fim de 18 anos.", afirmou.", acrescentou.Danadere disse ter estado no local durante a noite para garantir a segurança, tendo saído cedo esta manhã e, pouco tempo depois, a polícia deteve os jovens. "", indicou.Já este mês, as autoridades timorenses procederam ao despejo forçado do complexo que estava a ser usado pela Arte Moris, implementando uma decisão do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, de atribuir o espaço ao Conselho de Combatentes de Libertação Nacional (CCLN).





A Arte Moris e uma organização não governamental que lida com questões relacionadas com expropriações, Redi Ba Rai, acusaram o Ministério da Justiça timorense de violar a lei ao executar o despejo administrativo.





Mário Ximenes, que respondia a questões dos deputados sobre o despejo em curso no complexo que a Arte Moris está a usar desde 2003, sublinhou que a Arte Moris é uma instituição privada e, como tal, o Estado não lhe pode fazer concessão de terrenos do Estado.