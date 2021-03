Polícia timorense detém 233 pessoas por violarem confinamento

O comandante distrital da PNTL, Henrique da Costa, explicou que os 233 detidos, entre eles vários cidadãos estrangeiros, foram levados para o quartel da polícia, identificados e posteriormente libertados.



"A operação envolveu efetivos do comando distrital, da polícia marítima, do centro de formação da polícia, do quartel-geral e das unidades especiais de polícia, e vai continuar nos próximos dias em Díli", disse.



"Estas pessoas estavam a desobedecer às regras do confinamento, circulando na rua sem ser para os motivos autorizados, sem uso de máscaras e sem praticar distanciamento social", frisou.



Além das detenções deste domingo, a PNTL deteve mais de 20 pessoas no sábado, numa outra operação em Díli, neste caso envolvendo um grupo que estava a jogar futsal, quando as atividades desportivas coletivas estão expressamente proibidas.



As regras do confinamento permitem que se saia de casa, entre outros motivos, para comprar alimentos ou acederem a serviços de saúde, exigindo a trabalhadores essenciais que transportem consigo uma declaração da empresa.



Henrique da Costa disse que, eventualmente, o facto de não ter havido ainda casos graves ou mortes devido à covid-19 tem levado algumas pessoas a minimizar o risco da doença, o que ajuda a explicar o maior movimento hoje, quando há o maior número de casos ativos de sempre, do que há um ano, quando Díli praticamente fechou e havia apenas um caso.



"Não pode ser sempre a polícia a atuar. Há também uma responsabilidade individual de cada pessoa de cumprir as regras e evitar ao máximo sair de casa", reiterou.



"As pessoas, se calhar, pensam que isto não é grave porque mesmo que o número de casos aumente, ainda ninguém morreu. Mas é isso mesmo que queremos prevenir e por isso há que respeitar o confinamento obrigatório", concluiu.