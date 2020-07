Polícia timorense faz explodir engenho antigo encontrado em bairro de Díli

"A população tinha encontrado um explosivo e informou a polícia do suco (região administrativa) que, por sua vez, contactou o comando da Polícia Nacional de Timor-Leste", disse à Lusa um responsável superior da polícia."A Unidade Especial de Polícia foi destacada para o local e, em segurança, fizeram explodir o engenho", informou a mesma fonte.Residentes na zona disseram à Lusa terem ouvido "um forte estrondo".Desconhece-se a origem do explosivo ou há quanto tempo estava na zona do bairro.

Não houve danos materiais ou vítimas a registar.