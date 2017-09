Polícia trata ocorrência no metro de Londres como incidente terrorista

RTP15 Set, 2017, 09:14 / atualizado em 15 Set, 2017, 10:45 | Mundo

No local encontram-se membros da polícia britânica, fortemente armados, assim como elementos da brigada de minas e explosivos. As autoridades foram chamadas ao local às 8h20, perante relatos de que teria ocorrido uma explosão na estação de Parsons Green.



“Por agora, sabemos que várias pessoas sofreram ferimentos. É ainda demasiado cedo para confirmar a causa do fogo, que é alvo de uma investigação que está já em curso pelo Departamento de Combate ao Terrorismo da Polícia Metropolitana”, explicou a polícia em comunicado.



A primeira-ministra Theresa May irá presidir esta tarde a uma reunião do COBRA, a célula de crise do governo britânico para situações de emergência.



As autoridades policiais confirmaram já que há vários feridos. O jornal Metro noticiou que vários passageiros sofreram queimaduras faciais, tendo outros ficado feridos na tentativa de fuga do local.



Nas redes sociais, foram divulgadas fotos do que parece ser um saco de supermercado dentro de um balde branco em combustão, dentr de uma das carruagens do metropolitano. No entanto, as imagens não indiciam que tenha havido estragos consideráveis na carruagem.





A operadora do metropolitano londrino anunciou no Twitter que a circulação de comboios da District Line entre Edgware Road e Wimbledon está interrompida. As autoridades pedem aos cidadãos que evitem aquela zona da capital britânica.A jornalista da BBC Riz Lateef, que se encontrava no local, relata momentos de pânico, com “pessoas a sair do comboio, depois de terem ouvido o que pareceu ser uma explosão.A agência Reuters confirmou no local que se encontram uma equipa de desminagem encontra-se no local, assim como elementos da polícia fortemente armados.Ouvido pela, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros disse ter poucas informações, pedindo para que se evitem especulações. “Evidentemente, todos devem permanecer calmos e seguir com a sua rotina de forma normal, tão normal como possível”, afirmou Boris Johnson.A primeira-ministra britânica reagiu a esta ocorrência através do Twitter. "Os meus pensamentos estão com os que ficaram feridos em Parsons Green e com os serviços de emergência que responderam de forma corajosa a este incidente terrorista", afirmou na rede social.(Em Atualização)