Polícia turca detém 167 soldados com supostas ligações a clérigo Fethullah Gülen

Stringer via REUTERS

A polícia turca iniciou hoje várias operações para deter 167 soldados com supostas ligações à irmandade de Fethullah Gülen, o religioso acusado por Ancara de ser o líder do golpe falhado de 2016 no país.