Policia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Istambul

Lusa 01 Mai, 2017, 11:35 | Mundo

O grupo de manifestantes empunhava faixas com `slogans` contra o Governo, como "viva o 1.º de Maio, e não ao ditador!" e pelo menos um deles foi preso.



As autoridades turcas proibiram manifestações na Praça Taksim, o lugar simbólico de protestos na Turquia.



Esta manifestação de celebração do Dia do Trabalhador surge duas semanas depois de um referendo que deu a vitória ao "sim" pelo reforço dos poderes presidenciais, um resultado contestado pela oposição.