Política externa Erdogan marcada por ambição de potência regional

A abordagem que o Estado turco tem protagonizado desde 2003 não tem sido coerente, mas antes determinada pela evolução dos seus interesses estratégicos, com a invasão da Ucrânia pela Rússia a colocar novos desafios à liderança islamista conservadora de Ancara dominada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP).

"[O Presidente] Erdogan quer continuar a colaborar em simultâneo com os Estados Unidos e a Rússia. Manter uma relação de equilíbrio com os dois lados", indicou à Lusa Ibrahim Varli, analista de política internacional e redator principal do Birgun, um dos pouco diários que ainda escapa ao estrito controlo mediático imposto pelo AKP, no poder há 20 anos e liderado por Erdogan.

"Trata-se de cooperar com os seus parceiros na NATO e manter relações com a Rússia, uma abordagem com duas faces. Outros países fazem o mesmo, como a Hungria ou Sérvia", indica o analista na sede do periódico, situado num discreto edifício do centro de Istambul.

Em plena campanha para a segunda volta das presidenciais do próximo domingo, onde Erdogan se apresenta ao cargo pela terceira vez consecutiva, um dos principais focos de discussão reside numa eventual alteração da política externa turca no caso de vitória do candidato da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, que gosta de se definir como social-democrata, mas é apoiado por uma heterogénea coligação, de ultranacionalistas, liberais laicos e uma corrente islamista.

"Não penso que a política face à Ucrânia se altere com uma eventual vitória de Kemal Kiliçdaroglu. Nem o AKP nem o Partido Republicando do Povo [CHP, liderado por Kiliçdaroglu] pretendem tomar o partido do ocidente na guerra da Ucrânia e ficarem envolvidos no conflito. Vão sempre tentar o equilíbrio entre a NATO, ocidente e Rússia".

No entanto, Ibrahim Varli admite novas abordagens de Kiliçdaroglu face ao panorama regional, incluindo uma alteração radical da política externa em particular face à vizinha Síria, após ter defendido na campanha para a segunda volta uma posição mais firme face aos cerca de 3,5 milhões de refugidos sírios que o país acolheu após o início da guerra civil em 2011.

"Apesar de ter defendido o regresso dos refugiados sírios ao país de origem, [Kiliçdaroglu] poderá tentar tornar as relações entre Ancara e Damasco numa relação entre dois Estados. Já Erdogan está a usar as recentes aproximações com a Síria para a sua campanha eleitoral", afirma Varli.

Uma nova vitória de Erdogan implicará a prevalência dos principais eixos delineados por Ancara, perspetiva o analista: "A sua política externa tem como objetivo garantir benefícios para si próprio. Não mudará. Pode voltar a despoletar uma crise entre a Turquia e a Grécia, a Turquia e a Síria, a Turquia e a Arménia, incluindo com a questão palestiniana e a situação em torno da mesquita Al-Aqsa", situada em Jerusalém e o terceiro local sagrado para os muçulmanos.

A estratégia de "fazer emergir problemas", no Médio Oriente, no Mediterrâneo oriental com disputa pelas jazidas de hidrocarbonetos, ou com a questão de Chipre, também poderá constituir um dos vetores da política externa turca.

"Através destas políticas, Erdogan congrega os grupos políticos que o apoiam, e a população que o elege. A Turquia atravessa uma séria crise económica, e com estes problemas podem esquecer as dificuldades que sentem diariamente através da necessidade em criar inimigos em redor do país", afirma.

No início do seu mandato, o AKP insistiu em simultâneo na dimensão islâmica da identidade política turca e numa forma de neutralidade que lhe permitisse evitar problemas com os vizinhos. O objetivo consistia em tornar a Turquia numa potência regional.

O país envolveu-se em longas negociações sobre a adesão à União Europeia (UE). Este processo permitiu aos islamistas conservadores no poder, em nome das exigências democráticas europeias, desmantelar progressivamente o "Estado profundo" kemalista (em particular nas Forças Armadas e Justiça) e impedir um novo golpe de Estado militar, que acabou por ocorrer em 2016, mas sem sucesso.

A perspetiva de adesão confrontou-se no entanto com uma recusa de parte de diversos dirigentes europeus, pelo receio de a Turquia se tornar num dos mais importantes Estados da UE devido ao seu peso populacional (atualmente cerca de 85 milhões de habitantes e já ultrapassando a Alemanha), acompanhadas por manifestações de islamofobia.

Uma política que prevaleceu entre 2003 e 2008, e que de seguida colapsou, indica o analista. "Em simultâneo, e na sequência da invasão do Iraque em 2003, também colapsou a política externa do imperialismo norte-americano em torno do seu projeto do grande Médio Oriente. Tentaram liberalizar toda a região, juntamente com os aliados europeus, impor uma estrita economia de mercado e expandir o projeto para o norte de África".

Uma estratégia que colidiu com as ambições do AKP e do seu projeto para essas regiões em convulsão, implicado na década de 2000 uma alteração da política de Ancara face ao Médio Oriente. Fiel aliado dos Estados Unidos, a Turquia recusa em 2003 a passagem de tropas norte-americanas pelo seu território para invadir o Iraque. Uma decisão extremamente popular no mundo árabe.

"Na sequência das `primaveras árabes` iniciadas em 2011, a Turquia tentou apresentar-se como um modelo para toda a região, mas após o segundo mandato do AKP em 2008, ainda com Erdogan primeiro-ministro, o regime tornou-se progressivamente autoritário", frisa o analista.

"No início, o Governo do AKP cooperou com os EUA e os europeus para reformular a política do Médio Oriente e do norte de África. Existiam governos nacionalistas nessas regiões, muitos com a cúpula militar no poder, educados na ex-União Soviética, e que se tornaram regimes autoritários", disse Varli.

No início, os ocidentais optaram pelo apoio a grupos islâmicos em alternativa aos regimes nacionalistas. Mas mudaram de perspetiva e passaram a privilegiar os regimes autoritários árabes nacionalistas, com o seu caráter secular, devido aos receios da política islamista.

O golpe de Estado no Egito em 2013, que afastou a Irmandade Muçulmana do poder, inseriu-se nessa estratégia, e motivou novas fricções com Ancara, que mantinha relações estreitas com os islamistas egípcios, em crescente processo de radicalização.

"Atualmente, a Turquia é o único país com o islão político no poder, se descontarmos o Hamas na Faixa de Gaza", assinala Ibrahim Varli. "A sua política neo-otomana, sectária, foi uma ruína a nível externo, provocou tensões com todos os vizinhos e foi um colapso mútuo".

Mas na política externa de Ancara, sustenta, prevalece uma "posição identitária arriscada": atração e depois desconfiança face à Europa, atlantismo por necessidade ou convicção, pan-turquismo dirigido ao Cáucaso e Ásia central, e neo-otomanismo, que pode significar a ambição de desempenhar uma função de grande potência.