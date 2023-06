Política migratória. "Hungria e Polónia recusaram todas as soluções" no Conselho Europeu

”, frisou o primeiro-ministro.Nas conclusões, o presidente do Conselho Europeu “descreve o entendimento dos 25 e também as razões evocadas pela Polónia e a Hungria que impediram o consenso”.sobre o que é fundamental nas políticas de emigração, em particular com os países de origem”.“Essa dimensão teve um efeito teve um consenso muito grande” e não teve a “oposição da Hungria e da Polónia”. Perante a oposição húngara e polaca, “o Conselho não tomou, obviamente, decisões”.Os governos de Hungria e Polónia estão contra a regra da maioria qualificada em matérias de política migratória, como permitem os tratados.

Ucrânia. "Compromissos de segurança"



Na quinta-feira, primeiro dia dos trabalhos em Bruxelas,, assim como robustecer a indústria da defesa.Segundo a conclusões do primeiro dia da cimeira, conhecidas já na madrugada desta sexta-feira,. O objetivo éO Conselho Europeu compromete-se a "prontamente considerar as modalidades desta contribuição", sem deixar de ressalvar que

As conclusões do Conselho Europeu referem a "deportação ilegal" de crianças ucranianas para a Rússia e a Bielorrússia, a necessidade de manter o apoio militar e económico-financeiro à Ucrânia e os esforços para garantir a reconstrução após a guerra.



O Conselho Europeu reconhece ainda "o empenho e esforços substanciais da Ucrânia para cumprir as condições requeridas" no âmbito da adesão ao bloco.

Quanto à defesa, os líderes europeus declaram que terão de trabalhar no sentido de "fortalecer a base tecnológica e industrial" do sector, tornando-o "mais inovador, competitivo e resiliente". O que implica "prontidão de defesa e um aumento significativo da estratégia a longo prazo".

O Conselho Europeu discutiu, logo ao início da tarde de quinta-feira, a situação da guerra a leste com a presença do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.O presidente da Ucrânia participou por videoconferência.

